Sparatoria in Texas: il video girato da un testimone

Un uomo armato che indossava una felpa con la scritta “Proprietà di Allah” ha ucciso due persone e ferito altre 14 domenica mattina in un bar del Texas. L’FBI sta indagando sulla sparatoria, avvenuta il giorno dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, come potenziale atto di terrorismo.

Nel video girato da un testimone vicino al luogo della sparatoria mostra persone accovacciate a terra mentre si sentono diversi spari e la polizia corre verso il bar. Gli agenti hanno ucciso l’uomo armato, che ha usato sia una pistola che un fucile per compiere l’attacco. La sparatoria è avvenuta fuori dal Buford’s Backyard Beer Garden poco prima delle 2 del mattino lungo la Sixth Street, una zona ricca di locali notturni e discoteche a pochi chilometri dall’Università del Texas ad Austin.