Edimburgo, allarme per un uomo armato di coltello: ferite due persone

La polizia è intervenuta e ha avvisato di evitare la zona di Calder. Non si tratterebbe di un atto terroristico

Allarme per un uomo armato di coltello a Edimburgo. A riferirlo la polizia, che ha fatto sapere di essere intervenuta. “Si avvisa il pubblico di evitare la zona di Calder a seguito di segnalazioni relative a un uomo armato di coltello. La polizia, compresi agenti armati, sta intervenendo”, hanno fatto sapere le forze dell’ordine della città scozzese. Secondo alcuni video amatoriali rilanciati dai media locali, si tratterebbe di un uomo che ha con sé due coltelli di grandi dimensioni. Testimoni, sempre citati dai media locali, riferiscono di diverse persone accoltellate. Alcune scuole dell’area sarebbero state messe in lockdown.

Due feriti a Edimburgo, per la polizia non è terrorismo

Gli agenti di Edimburgo e l’emittente britannica Sky News hanno confermato che sono due le persone ferite. Secondo quanto riferito dall’ispettore capo Scott Kennedy, gli inquirenti non stanno trattando il caso come un atto terroristico, la situazione è stata contenuta e non si ritiene che vi siano ulteriori rischi per il pubblico.

“Gli agenti sono stati chiamati per segnalazioni di un uomo con un’arma da taglio a Calder Gardens intorno alle 8:25 del mattino. Risorse specializzate, tra cui agenti armati, sono presenti in una proprietà nelle vicinanze e le indagini sono in corso. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Royal Infirmary di Edimburgo per ricevere cure mediche“, ha detto Scott Kennedy, citato da Sky News. “Comprendo che si tratti di un incidente allarmante per la comunità locale. Desidero rassicurare la popolazione: gli agenti rimarranno nella zona mentre proseguono le indagini. Chiunque abbia informazioni o preoccupazioni può rivolgersi a questi agenti o chiamarci al numero 101″, ha aggiunto.