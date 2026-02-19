Regno Unito, l'ex principe Andrea lascia la stazione di polizia nel Norfolk

Una vettura lascia la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, in Gran Bretagna. A bordo c’è l’ex principe Andrea rilasciato giovedì sera, dopo un interrogatorio durato 12 ore. Andrew Mountbatten-Windsor era stato arrestato giovedì mattina nella tenuta di Sandrigham in relazione al caso Epstein. Resta indagato per presunta condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica: avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere americano coinvolto in un vasto scandalo per abusi sessuali e traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019.