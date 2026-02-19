Accesso Archivi

giovedì 19 febbraio 2026

Regno Unito, l'ex principe Andrea lascia la stazione di polizia nel Norfolk

LaPresse
LaPresse

Una vettura lascia la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, in Gran Bretagna. A bordo c’è l’ex principe Andrea rilasciato giovedì sera, dopo un interrogatorio durato 12 ore. Andrew Mountbatten-Windsor era stato arrestato giovedì mattina nella tenuta di Sandrigham in relazione al caso Epstein. Resta indagato per presunta condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica: avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere americano coinvolto in un vasto scandalo per abusi sessuali e traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019.