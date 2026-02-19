Iran, le esercitazioni militari con la Russia nel Golfo di Oman e nell'Oceano Indiano

L’Iran ha condotto delle esercitazioni militari congiunte con la Russia nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano, con lo scopo di “migliorare il coordinamento operativo e lo scambio di esperienze militari”. Nei giorni scorsi una nave, che sembrava essere una corvetta russa di classe Steregushchiy, era stata avvistata in un porto militare nella città iraniana di Bandar Abbas. L’Iran ha anche emesso un avviso di lancio di razzi ai piloti della regione, suggerendo che nell’esercitazione fosse previsto il lancio di missili anti-nave.

Le esercitazioni iraniane giungono mentre gli Usa avvicinano un’altra portaerei al Medioriente, la USS Gerald R. Ford. I dati di tracciamento hanno mostrato la Ford al largo delle coste del Marocco nell’Oceano Atlantico mercoledì, il che significa che la portaerei potrebbe transitare attraverso Gibilterra e potenzialmente stazionare nel Mediterraneo orientale con i suoi cacciatorpedinieri lanciamissili di supporto. La presenza della portaerei in quella zona potrebbe consentire alle forze americane di disporre di ulteriori aerei e di una maggiore potenza antimissile per proteggere potenzialmente Israele e Giordania in caso di conflitto con l’Iran.