Corea del Nord, Kim Jong Un svela nuovo lanciarazzi con testate nucleari: “Arma meravigliosa”

La Corea del Nord ha presentato un nuovo sistema di lanciarazzi multiplo da 600 millimetri, in grado di sparare testate nucleari. Lo riferisce l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna, spiegando che alla cerimonia ha partecipato anche il leader Kim Jong Un. Nel suo discorso, il leader nordcoreano ha elogiato l’arma definendola “l’arma più vantaggiosa al mondo per attacchi concentrati e superpotenti” e ha affermato che il prossimo congresso svelerà i piani per rafforzare le capacità di autodifesa. “Si tratta dell’arma da attacco mirato più potente al mondo. La precisione e la potenza dei missili balistici tattici e le funzioni di lancio multiplo dei tubi sono perfettamente combinate in quest’arma”, ha affermato Kim, definendola “un’arma meravigliosa e affascinante”.