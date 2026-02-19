Accesso Archivi

Board of Peace, con Trump spunta anche il presidente Fifa Infantino
Giovanni Vincenzo Infantino, presidente della FIFA, prova un cappellino con la scritta “USA” durante la prima riunione del Board of Peace per Gaza convocato a Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
LaPresse
Donald Trump scherza: “Qui tutti capi di Stato, ma lui è il capo del calcio”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spunta a sorpresa a Washington per la prima riunione del Board of Peace per Gaza convocata da Donald Trump. “Praticamente tutti sono capi di Stato, a parte Gianni, ma lui è il capo del calcio. Quindi non è poi così male, giusto?”, ha scherzato l’inquilino della Casa Bianca.

Infantino si è allineato in più occasioni alle posizioni politiche di Trump, arrivando a consegnargli il cosiddetto Premio per la Pace della Fifa. Il tutto avviene mentre gli Stati Uniti si preparano a co-ospitare la Fifa World Cup 2026 insieme a Canada e Messico — un fatto anch’esso ricordato da Trump, che nel suo intervento ha affermato che “il Mondiale ha battuto ogni record di vendita dei biglietti nella storia del calcio”.

Donald Trump riceve il Premio per la Pace della Fifa da Gianni Infantino. (AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool)

