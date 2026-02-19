Board of Peace, con Trump spunta anche il presidente Fifa Infantino

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spunta a sorpresa a Washington per la prima riunione del Board of Peace per Gaza convocata da Donald Trump. “Praticamente tutti sono capi di Stato, a parte Gianni, ma lui è il capo del calcio. Quindi non è poi così male, giusto?”, ha scherzato l’inquilino della Casa Bianca.

Infantino si è allineato in più occasioni alle posizioni politiche di Trump, arrivando a consegnargli il cosiddetto Premio per la Pace della Fifa. Il tutto avviene mentre gli Stati Uniti si preparano a co-ospitare la Fifa World Cup 2026 insieme a Canada e Messico — un fatto anch’esso ricordato da Trump, che nel suo intervento ha affermato che “il Mondiale ha battuto ogni record di vendita dei biglietti nella storia del calcio”.