Usa, all'asta il manoscritto di 'On the Road' di Jack Kerouac

Il prossimo 12 marzo sarà messo all’asta da Christie’s, a New York, il manoscritto di ‘On the Road’, il capolavoro di Jack Kerouac. L’autore statunitense scrisse il testo nell’aprile del 1951, a circa 30 isolati dal luogo in cui si terrà l’asta, su un rotolo di oltre 36 metri. Kerouac unì lunghi fogli di carta da lucido con del nastro adesivo, alimentando il rotolo continuo nella macchina da scrivere, e completò la prima bozza in un unico paragrafo senza interruzioni, a spaziatura singola, durante tre settimane frenetiche. “Kerouac utilizzò questo espediente per poter scrivere senza interruzioni, lasciando che le parole scorressero sulla pagina a piena velocità. Si può quasi percepire quell’energia, la caffeina e l’euforia di quel periodo. Il testo è a spaziatura singola e senza interruzioni di paragrafo. Era un esperimento per estrarre la storia, ma alla fine è diventato l’opera stessa”, ha spiegato Heather Weintraub, specialista in libri e manoscritti di Christie’s. L’asta è parte della vendita dell’eredità del defunto proprietario degli Indianapolis Colts, Jim Irsay. La stima di vendita è compresa tra 2,5 e 4 milioni di dollari. Il 12 marzo coincide con la data di nascita di Kerouac (1922), che morì il 21 ottobre 1969 a soli 47 anni.