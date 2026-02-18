Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 18 febbraio 2026

Ultima ora

L’Air Force One cambia livrea, ridipinto con i colori preferiti di Trump: ecco quali sono

L’Air Force One cambia livrea, ridipinto con i colori preferiti di Trump: ecco quali sono
Donald Trump sale a bordo dell’Air Force One (AP Photo/Mark Schiefelbein)
LaPresse
LaPresse

La livrea non era mai cambiata dalla presidenza Kennedy

L’Air Force One riceverà una nuova verniciatura nei colori preferiti da Donald Trump. La nuova livrea dell’aereo presidenziale, riporta NewsNation, sarà rossa, bianca, oro e blu scuro.

Il trattamento sarà riservato a tutti i jet presidenziali, sia il nuovo aereo di lusso donato dal Qatar che i nuovi Boeing VC-25B, secondo quanto riferito da un portavoce dell’Aeronautica Militare Usa.

L’Air Force One e l’Air Force Two

Il titolo di Air Force One viene assegnato a qualsiasi aereo che trasporti il presidente degli Stati Uniti. Anche quattro aerei C-32 più piccoli, denominati Air Force Two quando a bordo c’è il vicepresidente, riceveranno una nuova verniciatura. Questi aerei sono utilizzati anche dalla First Lady e dai segretari di Gabinetto durante i loro viaggi.

Attualmente, tutti gli aerei Air Force One o Air Force Two presentano un design blu e bianco, utilizzato fin dall’amministrazione Kennedy.

© Riproduzione Riservata