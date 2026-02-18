L’Air Force One cambia livrea, ridipinto con i colori preferiti di Trump: ecco quali sono

L’Air Force One riceverà una nuova verniciatura nei colori preferiti da Donald Trump. La nuova livrea dell’aereo presidenziale, riporta NewsNation, sarà rossa, bianca, oro e blu scuro.
Il trattamento sarà riservato a tutti i jet presidenziali, sia il nuovo aereo di lusso donato dal Qatar che i nuovi Boeing VC-25B, secondo quanto riferito da un portavoce dell’Aeronautica Militare Usa.
L’Air Force One e l’Air Force Two
Il titolo di Air Force One viene assegnato a qualsiasi aereo che trasporti il presidente degli Stati Uniti. Anche quattro aerei C-32 più piccoli, denominati Air Force Two quando a bordo c’è il vicepresidente, riceveranno una nuova verniciatura. Questi aerei sono utilizzati anche dalla First Lady e dai segretari di Gabinetto durante i loro viaggi.
Attualmente, tutti gli aerei Air Force One o Air Force Two presentano un design blu e bianco, utilizzato fin dall’amministrazione Kennedy.