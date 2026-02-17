Washington, arrestato un uomo col fucile che correva verso il Campidoglio

La polizia di Washington ha arrestato un uomo che correva verso il Campidoglio, la sede del Congresso, con un fucile. Le forze dell’ordine hanno affermato che l’individuo ha lasciato cadere l’arma e ha obbedito agli ordini quando è stato “fronteggiato” dagli agenti. Il Congresso non era in sessione al momento dell’arresto. Secondo quanto riferito dalla Cnn, si tratterebbe di un 18enne senza precedenti penali.