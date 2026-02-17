Iran, deputato Teheran strappa una foto dei leader europei: c’è anche Mattarella

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei, nel corso di una seduta del parlamento di Teheran, ha strappato una foto raffigurante vari leader europei. Lo riporta Irna. Nella foto si vedono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola e Re Felipe di Spagna. Il parlamentare iraniano ha poi affermato che “l’Europa è la patria del fascismo e del nazismo“, aggiungendo che “sia il corrotto Trump sia l’Iran puro e rivoluzionario hanno abbandonato l’Europa”.