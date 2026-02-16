Nucleare, Rubio: "Accordo con Iran difficile, ma ci proveremo"

Arrivato a Budapest per incontrare Viktor Orbán, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha parlato anche dei negoziati in corso con l’Iran per trovare un’intesa sul nucleare. “Il Paese è governato dagli sciiti, che prendono decisioni politiche basandosi esclusivamente sulla teologia. Quindi è difficile arrivare a un accordo, ma ci proveremo”, ha affermato Rubio. “Siamo fiduciosi, il presidente Trump preferisce sempre soluzioni pacifiche. Se ci sarà l’opportunità di raggiungere diplomaticamente un’intesa, saremo aperti e favorevoli”, ha aggiunto, specificando che comunque arrivare a una quadra “sarà difficile”.