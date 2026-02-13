Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa. Lo ha riferito la stessa università. I funzionari dell’ateneo non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita, si legge in un comunicato stampa. Il campus di Orangeburg è stato posto in lockdown intorno alle 21.15 ora locale quando è arrivata la segnalazione della sparatoria. Quattro ore dopo, l’isolamento era ancora in vigore. Le forze dell’ordine si trovano sul posto. L’ateneo ha annullato le lezioni di venerdì.
Usa, sparatoria alla South Carolina State University: due morti
