Regno Unito, la principessa Kate visita una scuola e si intrattiene con i piccoli alunni

Durante una visita a una scuola nel sud di Londra, Kate Middleton si è cimentata nell’arte e nell’artigianato.

Nel suo ruolo di madrina di Place2Be, un’organizzazione benefica britannica dedicata alla salute mentale dei bambini, la principessa del Galles ha incontrato gli studenti della Castle Hill Academy di New Addington, Croydon.

La sua visita coincide con la Settimana della salute mentale dei bambini, che sottolinea l’importanza di sostenere il benessere emotivo dei giovani.