Mercosur, la protesta degli agricoltori spagnoli: centinaia di trattori a Madrid

Gli agricoltori spagnoli hanno guidato i loro trattori lungo le strade di Madrid per protestare contro l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il gruppo Mercosur dei paesi sudamericani. La manifestazione è partita da Plaza de Colón e si è diretta verso il ministero dell’Agricoltura, con i trattori che trasportavano striscioni come “Mercosur firmato, campo rovinato” o “Anche i cani sanno che non si morde la mano di chi ti dà da mangiare”.

L’accordo è fondamentale per il piano di Bruxelles di instaurare relazioni commerciali al di fuori della storica dipendenza dagli Stati Uniti, sulla scia dell’antagonismo e dell’aggressività manifestati durante il secondo mandato del presidente americano Donald Trump. Sostenuto dai Paesi sudamericani dediti all’allevamento del bestiame e dagli interessi industriali europei, l’accordo mira a eliminare gradualmente oltre il 90% dei dazi doganali su merci che vanno dalla carne bovina argentina alle automobili tedesche, creando una delle più grandi zone di libero scambio al mondo e rendendo gli acquisti più convenienti per oltre 700 milioni di consumatori. La Francia, principale produttore agricolo europeo, voleva protezioni più forti per gli agricoltori e ha cercato di ritardare il patto.