Ucraina, uccise madre e figlia di 11 anni a Donetsk. A Roma il Governo pone la questione di fiducia sul dl

Una bambina di 11 anni e la madre sono state uccise in un attacco russo con bombe plananti che stamattina ha colpito la regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito il governatore del Donetsk, Vadym Filashkin, aggiungendo che altre 7 persone sono rimaste ferite, fra cui una bambina di 7 anni. Secondo le autorità regionali, inoltre, negli attacchi con droni russi condotti nella notte in diverse zone dell’Ucraina sono rimaste ferite 5 persone, fra cui un neonato e due bambini. Ieri l’Ucraina aveva aperto all’esportazione di droni e armi verso i Paesi europei.

