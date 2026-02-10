Ucraina, uccise madre e figlia di 11 anni a Donetsk. A Roma il Governo pone la questione di fiducia sul dl

Una bambina di 11 anni e la madre sono state uccise in un attacco russo con bombe plananti che stamattina ha colpito la regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito il governatore del Donetsk, Vadym Filashkin, aggiungendo che altre 7 persone sono rimaste ferite, fra cui una bambina di 7 anni. Secondo le autorità regionali, inoltre, negli attacchi con droni russi condotti nella notte in diverse zone dell’Ucraina sono rimaste ferite 5 persone, fra cui un neonato e due bambini. Ieri l’Ucraina aveva aperto all’esportazione di droni e armi verso i Paesi europei.
La Russia sarebbe vicina a conquistare tre città strategiche nella parte orientale dell’Ucraina. Lo riporta il New York Times. Le località in questione sono Huliaipole nel sud-est e le città di Pokrovsk e Myrnohrad. Un eventuale successo – viene spiegato – darebbe alla Russia un punto d’appoggio urbano in cui basare le truppe e organizzare la logistica per future offensive, nonché una nuova leva nei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti.
“Porre la fiducia” dul dl Ucraina “non è un modo di scappare dagli emendamenti ma un atto più forte, che rende chiarezza perché obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se su un tema così rilevante continuano ad appoggiare il governo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in aula. “È un atto serio di posizionamento politico della maggioranza e la serietà di questo atto è rappresentata fisicamente dalla presenza del ministro”, aggiunge Crosetto, rispondendo così agli interventi delle opposizioni che hanno chiesto un chiarimento sulla linea della maggioranza dopo la formazione del gruppo dei ‘vannacciani’ che hanno annunciato il voto contrario al decreto. La fiducia, quindi “non è un modo di scappare da una crisi interna ma semmai di evidenziarla ancora di più”, conclude il ministro.
Il governo, tramite il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia sul dl Ucraina, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
L’Europa dovrebbe interagire con la Russia “senza essere ingenua o fare pressioni sugli ucraini, ma anche senza dover dipendere da una terza parte” per condurre questi colloqui. Lo ha detto il presidente della Francia Emmanuel Macron in un’intervista rilasciata a diversi giornali europei fra cui Le Monde. “Abbiamo interessi europei da difendere e non ho intenzione di delegarli a nessuno, nemmeno agli Stati Uniti”, ha aggiunto.
Il presidente russo Vladimir Putin non mostra alcuna intenzione di porre fine all’invasione russa dell’Ucraina e pensa di poter “superare in astuzia” gli Stati Uniti durante i colloqui con Washington su come porre fine alla guerra. È quanto ha detto ad Associated Press il capo dei servizi segreti dell’Estonia, Kaupo Rosin, parlando prima della pubblicazione oggi del rapporto annuale sulla sicurezza dell’Estonia. Rosin suggerisce che Mosca stia prendendo tempo nei colloqui con Washington offrendo accordi commerciali, ma che “non c’è assolutamente alcuna discussione su come cooperare realmente con gli Stati Uniti in modo significativo”. Rosin ha affermato che queste affermazioni si basano sulle informazioni raccolte dal suo Paese dalle “discussioni interne russe”. Non ha fornito ulteriori dettagli su come siano state ottenute tali informazioni, ma ha sottolineato che le discussioni dimostrano che i funzionari russi ritengono che Washington rimanga il “principale nemico” di Mosca. Secondo il funzionario estone, è improbabile che la Russia attacchi la Nato quest’anno o il prossimo, ma Mosca rimane pericolosa poiché sta cercando di potenziare le proprie forze armate. Il presidente russo Vladimir Putin “nella sua testa pensa ancora di poter effettivamente vincere militarmente (in Ucraina) ad un certo punto”, ha detto Rosin.
Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Lo ha reso noto il Cremlino. Nel colloquio – viene spiegato – “è stata affrontata anche la situazione in Ucraina”.