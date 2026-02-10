Accesso Archivi

martedì 10 febbraio 2026

Iran, Khamenei grazia 919 prigionieri per l’anniversario della Rivoluzione Islamica

La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
LaPresse
In Iran la Guida Suprema del Paese, Ali Khamenei, ha graziato 919 prigionieri in occasione della celebrazione dell’anniversario della Vittoria della Rivoluzione Islamica in programma domani, accogliendo la richiesta del capo della magistratura iraniana, Gholam Hossein Mohseni Ejei. Lo riporta Irna. I 919 detenuti condannati in via definitiva saranno rilasciati dalla prigione “se non hanno commesso altri reati e non hanno altre condanne”. Altri 1.189 prigionieri hanno invece avuto la pena ridotta o commutata.

