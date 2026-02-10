Germania, presunto flirt tra l’ex Ceo di Google 70enne e la figlia 27enne del presidente bavarese

I media tedeschi riportano indiscrezioni su un presunto flirt tra Gloria-Sophie Burkandt, 27 anni, figlia maggiore del ministro-presidente bavarese Markus Soeder, e l’ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt, 70 anni. I due sarebbero stati visti più volte insieme a Davos, a margine del World Economic Forum. Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, Burkandt e Schmidt avrebbero partecipato agli stessi appuntamenti e sarebbero apparsi in atteggiamenti confidenziali durante eventi legati in particolare a temi tecnologici e all’intelligenza artificiale. Le segnalazioni hanno alimentato speculazioni su una possibile relazione, che al momento non è stata confermata. A richieste di chiarimento da parte dei media non sono arrivate risposte. Secondo Bild, la love-story è reale e lo stesso Soeder sarebbe a conoscenza della relazione. L’attenzione è accresciuta anche dal divario di età, pari a 43 anni.

Minister President of Bavaria, and his daughter Gloria-Sophie Burkandt. Photo by: Daniel Karmann/picture-alliance/dpa/AP Images

Il leader Csu saprebbe della relazione. Il manager è sposato

Schmidt è una delle figure più influenti del settore tecnologico globale: ha guidato Google dal 2001 al 2011 ed è oggi investitore e filantropo, con un patrimonio stimato da Forbes in oltre 30 miliardi di dollari. Il manager è sposato dal 1980 con Wendy Schmidt e continua a presentarsi pubblicamente con la moglie. Burkandt, attiva come modella, autrice e speaker, è presente in contesti internazionali politici ed economici e partecipa regolarmente a eventi di alto profilo tra Europa e Stati Uniti. In una precedente intervista aveva dichiarato di essere “felicemente innamorata di un americano”, senza fornire ulteriori dettagli. Ora la sua presenza a Davos accanto all’ex ceo di Google la riporta al centro dell’attenzione mediatica.