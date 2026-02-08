Home > Esteri > Iran, premio Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni e a esilio

In Iran l’attivista Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la Pace, è stata condannata a sei anni di carcere per associazione a delinquere e collusione, a un anno e mezzo per propaganda contro il sistema, a due anni di divieto di viaggio e a due anni di esilio nella città di Khosf, nella provincia del Khorasan meridionale. Lo ha reso noto il suo avvocato Mostafa Nili sul social X.

Mohammadi è in sciopero della fame dal 2 febbraio. È stata arrestata a dicembre durante una cerimonia in onore di Khosrow Alikordi, un avvocato iraniano di 46 anni e difensore dei diritti umani, mentre si trovava in permesso fuori dal carcere per motivi di salute. Sebbene dovesse durare solo tre settimane, il periodo di libertà di Mohammadi si è prolungato. Stava scontando una pena di 13 anni e nove mesi con l’accusa di collusione contro la sicurezza dello Stato e propaganda contro il governo iraniano.