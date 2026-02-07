Usa, nascose 189 cadaveri invece di cremarli: condannato a 40 anni impresario pompe funebri

È stato condannato a 40 anni di reclusione il proprietario di un’agenzia di pompe funebri del Colorado che ha nascosto 189 cadaveri in decomposizione in un edificio per quattro anni e ha consegnato alle famiglie in lutto delle ceneri false. Jon Hallford si è scusato prima della sentenza e ha detto che avrebbe rimpianto le sue azioni per il resto della sua vita. “Ho avuto tante occasioni per porre fine a tutto e andarmene, ma non l’ho fatto”, ha detto, “i miei errori avranno ripercussioni per una generazione. Tutto quello che ho fatto è stato sbagliato”. La sua ex moglie, Carie Hallford, comproprietaria dell’agenzia funebre Return to Nature, sarà condannata il 24 aprile e rischia da 25 a 35 anni di carcere.

Gli Hallford chiedevano più di 1.200 dollari a cliente e il denaro che la coppia spendeva in articoli di lusso avrebbe invece dovuto coprire il costo della cremazione. Entrambi si sono dichiarati colpevoli a dicembre di quasi 200 capi d’accusa per abusi su cadaveri. Gli Hallford si sono anche dichiarati colpevoli di frode federale dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che hanno truffato il governo per quasi 900.000 dollari in aiuti alle piccole imprese durante la pandemia. Jon Hallford è stato condannato a 20 anni di carcere in quel caso, mentre la sentenza di Carie Hallford è ancora in sospeso.

Gli Hallford stavano conservando i corpi in un edificio nella piccola città di Penrose, a sud di Colorado Springs, dal 2019 al 2023, quando gli investigatori intervennero in risposta alle segnalazioni di un odore sgradevole proveniente dall’edificio. I corpi sono stati trovati in tutto l’edificio, alcuni ammucchiati uno sopra l’altro, con sciami di insetti e liquido di decomposizione che ricoprivano i pavimenti. I resti erano conservati a temperatura ambiente. I corpi sono stati identificati nel corso di mesi attraverso impronte digitali e DNA. Gli investigatori ritengono che gli Hallford abbiano dato alle famiglie del cemento secco che assomigliava alle ceneri.