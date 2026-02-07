Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo ma se non lo raggiungono le conseguenze saranno pesanti"

Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l’Iran. Le delegazioni dei due Paesi si sono incontrate venerdì 6 febbraio in Oman. Secondo i media ci sarebbe stato anche un incontro diretto fra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, l’inviato speciale di Washington Steve Witkoff e il genero del presidente Usa Jared Kushner. “Abbiamo avuto colloqui molto positivi. Sembra che l’Iran voglia davvero raggiungere un accordo, come dovrebbe. L’ultima volta hanno deciso di non farlo ma penso che ora la pensino diversamente”, ha detto Trump parlando con i giornalisti. “Se non raggiungono un accordo, le conseguenze saranno molto pesanti”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca minacciando Teheran.