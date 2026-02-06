Australia, dramma a Perth: uccidono i figli autistici e si suicidano

Dramma a Perth, in Australia, dove due genitori hanno ucciso i figli autistici prima di togliersi a loro volta la vita. Lo riportano i media locali spiegando che all’interno di una casa, nella lussuosa zona di Mosman Park, sono stati trovati i corpi di Jarrod Clune, 50 anni, della sua compagna Maiwenna Goasdoue, 49 anni, e dei loro figli adolescenti Leon, 16 anni, e Otis, 14 anni. A lanciare l’allarme era stata un’assistente sociale che al mattino si era recata nella casa per una visita concordata.

La donna – secondo quanto riferito – avrebbe trovato sulla porta dell’abitazione un biglietto con la scritta “non entrare” e l’ordine di chiamare i servizi di emergenza. Anche i due cani e il gatto della famiglia sono stati trovati morti. La polizia ha reso noto che i corpi sono stati ritrovati in diverse parti della casa e che le morti “non sono state di natura violenta”, ovvero non sono state utilizzate armi. Secondo alcuni amici recentemente la famiglia si era “isolata” e si sentiva “tradita” dal sistema che – a loro dire – non avrebbe garantito la necessaria assistenza.