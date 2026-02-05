Caso Epstein, il finanziere aiutò Woody Allen e la moglie a fare entrare la figlia al Bard College

Nell’ambito del caso Epstein, dopo la pubblicazione di ulteriori documenti sulle frequentazioni del finanziere statunitense, il New York Times svela un retroscena riguardante Woody Allen. “Il presidente del Bard College, Leon Botstein, ha accettato di aiutare Woody Allen e la moglie Soon-Yi Previn perché la loro figlia entrasse nel college dopo che Jeffrey Epstein li aveva messi in contatto”. Il quotidiano cita le email pubblicate dal Dipartimento di Giustizia.

Il presidente del Bard, Leon Botstein, accettò di aiutare e la figlia della coppia, Bechet Allen, che finì per frequentare il Bard College, laureandosi a maggio 2021, secondo il suo account LinkedIn. “Non posso ringraziarti abbastanza per aver fatto entrare Bechet al Bard”, recitava un messaggio al signor Epstein datato 11 gennaio 2017. Il messaggio proviene dall’account di Woody Allen, ma sembra essere stato scritto dalla signora Previn, che menziona Allen nella nota.