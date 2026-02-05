Accesso Archivi

Bosnia, tonnellate di rifiuti intasano il fiume Drina a Visegrad

Operai al lavoro con gru per rimuovere la massa galleggiante che arriva dalle discariche

Gli operai utilizzano una gru per rimuovere enormi quantità di rifiuti galleggianti che regolarmente ostruiscono il fiume Drina, vicino alla città di Visegrad, nella Bosnia orientale. Le piogge stagionali trascinano i rifiuti dalle discariche abusive della regione nel corso d’acqua, dove si accumulano dietro la barriera fluviale di una centrale idroelettrica, creando vaste isole galleggianti di detriti.

