Gaza, 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf: tre bambini tra le vittime

Almeno nove palestinesi sono rimasti uccisi in seguito ai raid effettuati da Israele sulla Striscia di Gaza dopo il ferimento di un ufficiale riservista dell’Idf da parte di un gruppo armato. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche palestinesi.

Sei persone, fra cui due bambini, sarebbero morti in seguito al bombardamento dell’artiglieria sui quartieri di Al-Zaytoun e Al-Tuffah, a est di Gaza City. Altri tre in un bombardamento israeliano avvenuto questa mattina su tende di sfollati nei pressi di Khan Younis. Anche in questo caso fra i deceduti ci sarebbe un bambino.

Truppe Idf attaccate: un militare ferito gravemente

I raid israeliani sono scattati dopo che un ufficiale riservista dell’Idf è stato gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco sparati nella notte da uomini armati nella Striscia di Gaza settentrionale. In risposta, l’esercito afferma che i carri armati hanno aperto il fuoco sugli uomini armati e sono stati effettuati anche attacchi aerei. Le forze armate israeliane affermano che l’incidente costituisce una “palese violazione” del cessate il fuoco. Secondo la ricostruzione dell’esercito riportata dai media israeliani i soldati sono stati attaccati mentre effettuavano operazioni sul lato israeliano della Linea Gialla che divide l’enclave tra le aree controllate da Israele e Hamas.

Idf annuncia formazione di compagnia composta solo da donne

L’Idf ha annunciato la formazione di una nuova compagnia di combattimento composta esclusivamente da donne che sarà di stanza al confine con il Libano. L’unità, parte del Corpo di Difesa di Frontiera, opererà sotto la supervisione della 91esima divisione regionale ‘Galilea’. “Nell’ambito dei cambiamenti organizzativi e tecnologici dell’unità, si prevede che a marzo verrà istituita una nuova compagnia di combattimento femminile per migliorare le capacità e la prontezza dell’unità”, ha affermato l’esercito.