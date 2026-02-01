Turchia, autobus si ribalta ad Antalya: almeno 8 morti e 26 feriti

Un autobus in viaggio da Tekirdag ad Antalya, in Turchia, si è ribaltato dopo che l’autista ha perso il controllo mentre guidava in curva lungo la tangenziale nord di Antalya, nei pressi del distretto di Dösemealti. “Secondo i primi resoconti, 8 dei nostri cittadini sono morti e 26 sono rimasti feriti nell’incidente dell’autobus”, ha detto il governatore di Antalya, Hulusi Sahin, in una dichiarazione riportata dai media turchi.