Ucraina, Kiev: vasto blackout nel Paese per guasto tecnico

Un vasto blackout dovuto a un guasto nel sistema elettrico sta causando un’interruzione di corrente in una vasta area dell’Ucraina. Lo riportano i media locali. Il ministro dell’Energia, Denys Shmyhal, ha confermato su Telegram che “si è verificata un’interruzione tecnologica con la chiusura simultanea della linea a 400 kV tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea a 750 kV tra la parte occidentale e centrale del Paese”. “Questo – ha aggiunto – ha causato un’interruzione a cascata della rete elettrica ucraina e l’attivazione delle protezioni automatiche presso le sottostazioni”. “Attualmente, nelle regioni di Kiev, Zhytomyr e Kharkiv sono attivi programma di spegnimento di emergenza. I tecnici di Ukrenergo stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica“.

Blackout anche a Zhytomyr e Kharkiv, ferma la metro a Kiev

In Ucraina, a seguito di un guasto nel sistema elettrico, sono stati segnalati blackout a Kiev, così come nelle regioni di Zhytomyr e Kharkiv, rispettivamente nel centro e nel nord-est del Paese. L’interruzione ha causato il taglio delle forniture idriche a Kiev, mentre la metropolitana della capitale è stata temporaneamente sospesa a causa della bassa tensione sulla rete. Anche la Moldavia ha subito gravi interruzioni di corrente, compresa la capitale Chisinau. “A causa della perdita della corrente elettrica sul territorio dell’Ucraina, è scattato il sistema di protezione automatico, che ha interrotto la fornitura di energia elettrica”, ha affermato il ministro dell’Energia moldavo Dorin Junghietu in un post su Facebook, “invito la popolazione a mantenere la calma fino al ripristino dell’elettricità”.