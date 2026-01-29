Usa, Ilhan Omar: "Retorica odio di Trump alimenta minacce di morte contro di me"

La deputata democratica americana di origine somala Ilhan Omar ha accusato il presidente Donald Trump di aver minacciato la sua sicurezza, un giorno dopo essere stata avvicinata e spruzzata con del liquido durante un evento a Minneapolis. L’uomo arrestato per l’aggressione di martedì ha postato online a sostegno del presidente repubblicano. “Ogni volta che il presidente degli Stati Uniti ha scelto di usare una retorica piena di odio per parlare di me e della comunità che rappresento, le mie minacce di morte salgono alle stelle”, ha detto Omar durante una conferenza stampa. Alla domanda se fosse nervosa all’idea di apparire in pubblico, ha detto: “La paura e l’intimidazione non funzionano con me”. L’attacco è avvenuto in un momento politico pericoloso a Minneapolis, dove due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco da agenti federali durante l’aggressiva repressione dell’immigrazione da parte della Casa Bianca. Omar, un rifugiato dalla Somalia, è da tempo un punto fermo della retorica anti-immigrazione di Trump. Dopo essere stata eletta sette anni fa, Trump ha detto che avrebbe dovuto “tornare” nel suo Paese. Recentemente l’ha descritta come “spazzatura” e ha detto che dovrebbe essere indagata. Martedì, durante un discorso in Iowa, poco prima che Omar venisse attaccato, ha affermato che gli immigrati devono essere orgogliosi degli Stati Uniti – “non come Ilhan Omar”. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare. Trump ha accusato senza fondamento Omar di aver organizzato l’attacco. “Probabilmente si è fatta spruzzare, conoscendola”, ha detto alla ABC News.