Usa, Ilhan Omar aggredita durante un comizio: chi è la deputata somala definita da Trump “spazzatura”

Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso a una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico a Minneapolis. L’uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l’abolizione dell’Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l’uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata.

L’aggressore è stato arrestato

L’uomo, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni. È stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aggressione di terzo grado. Secondo un giornalista dell’Associated Press presente sul posto, c’era un forte odore di aceto dopo che l’uomo aveva premuto sulla siringa. Nessuna tra le circa 100 persone presenti ha avuto una reazione fisica evidente alla sostanza. In seguito, Omar ha dichiarato di sentirsi un po’ confusa, ma di non essere ferita. “Sto bene. Sono una sopravvissuta, quindi questo piccolo agitatore non mi intimiderà nel fare il mio lavoro. Non lascio che i bulli vincano”, ha commentato su X.

Un uomo viene placcato a terra dopo aver spruzzato una sostanza sconosciuta sulla deputata Ilhan Omar, D-Minn., durante un incontro pubblico martedì 27 gennaio 2026 a Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP)

Trump: “Omar è un’impostora, lei stessa dietro l’aggressione”

Ilhan Omar è “un’impostora”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a chi gli ha chiesto se avesse visto il video dell’aggressione subita dalla deputata democratica, figura di spicco della sinistra americana di origine somala, colpita da una sostanza sconosciuta durante un incontro pubblico. “No. Non penso a lei. Penso che sia un’impostora. Non ci penso proprio. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola”, le parole di Trump riportate da Abc News. “Non ho visto” il video, ha aggiunto, “spero di non dovermi preoccupare”.

Per il presidente gli immigrati somali sono “spazzatura”

Lo scorso dicembre Donald Trump aveva definito gli immigrati somali nel Paese “spazzatura“. Il presidente americano si era scagliato ancora contro Ilhan Omar, rappresentante democratica somalo-americana al Congresso degli Stati Uniti per lo stato del Minnesota, dove vive la più grande comunità somalo-americana. “Non contribuiscono in alcun modo. Non li voglio nel nostro Paese – ha dichiarato Trump – queste sono persone che non fanno altro che lamentarsi”.

Ilhan Omar, la prima donna somala musulmana eletta negli Usa

Nata a Mogadiscio nel 1982, Ilhan Omar è naturalizzata americana e dal 2019 è membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato del Minnesota. Rifugiatasi in America a seguito dello scoppio della guerra civile in Somalia, nel 1995 la loro richiesta di asilo negli Stati Uniti d’America è stata accettata e la famiglia si è trasferita prima ad Arlington, in Virginia, e poi a Minneapolis, in Minnesota. Ha frequentato la Edison High School e si è laureata presso l’Università statale del Dakota del Nord con lauree in scienze politiche e studi internazionali nel 2011. Membro del Partito Democratico, nel 2016 è stata eletta alla Camera dei rappresentanti del Minnesota, diventando così la prima donna di origini somale musulmana eletta in una carica negli Stati Uniti. Alle elezioni del 2018 si è candidata alla Camera dei rappresentanti nel 5º distretto congressuale del Minnesota: con il 78,0% ha sconfitto la candidata repubblicana Jennifer Zielinski ed è stata quindi eletta. È, insieme a Rashida Tlaib, tra le prime due donne di religione islamica a essere eletta nella storia del Congresso statunitense.