Trump: “Forse mi candiderò una quarta volta”. Ma la Costituzione americana glielo vieta

Il presidente Trump, iniziando il suo intervento in Iowa ringrazia l’Iowa per aver votato per lui nel 2024. “Forse lo faremo una quarta volta”, ha detto Trump, alludendo a un’altra corsa alla presidenza. E dopo queste parole ha ricevuto grandi applausi.

Il vincolo della Costituzione

Tuttavia, Donald Trump non può candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. A impedirglielo infatti è la Costituzione degli Stati Uniti d’America che vieta espressamente questa ipotesi, sia per i mandati consecutivi che per quelli non consecutivi, come il caso del tycoon. La norma è espressa dal 22esimo emendamento.