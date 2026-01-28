Sud Corea, ex first lady Kim Keon Hee condannata a 20 mesi carcere per corruzione

L’ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee è stata condannata a 20 mesi di prigione per corruzione, in attesa del verdetto sul marito, l’ex presidente Yoon Suk Yeol, incarcerato per aver imposto la legge marziale un anno fa. Il tribunale distrettuale centrale di Seul ha condannato Kim per aver ricevuto doni dalla Chiesa dell’Unificazione in cambio di favori commerciali. Il procuratore indipendente aveva chiesto una pena detentiva di 15 anni per Kim con l’accusa di corruzione, manipolazione del prezzo delle azioni e violazione della legge sul finanziamento politico. Il tribunale ha assolto l’ex first lady dalle accuse di manipolazione del prezzo delle azioni e violazione della legge sul finanziamento politico, citando la mancanza di prove. La sentenza è stata emessa circa tre settimane prima che il tribunale pronunci il verdetto su Yoon.