Deutsche Bank, media: “Perquisizioni per sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich”

Alla Deutsche Bank incombe un nuovo potenziale scandalo finanziario. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, dalla mattinata di mercoledì agenti dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka) hanno effettuato perquisizioni presso la sede centrale dell’istituto a Francoforte sul Meno e in una filiale a Berlino, nell’ambito di un’indagine per sospetto riciclaggio di denaro collegata all’oligarca russo Roman Abramovich.

Perquisizioni in Deutsche Bank per sospetto riciclaggio

Secondo Der Spiegel, poco dopo le 10:00 circa 30 investigatori in borghese hanno fatto ingresso nella sede della banca nel centro di Francoforte. La Procura di Francoforte sul Meno ha confermato, in risposta a una richiesta di chiarimenti, di aver avviato un’indagine “contro responsabili e dipendenti al momento non identificati della Deutsche Bank” per sospetto riciclaggio di denaro. Stando agli inquirenti, in passato l’istituto avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con società estere sospettate di essere state “utilizzate a fini di riciclaggio”. Al momento, ha precisato la Procura, non è possibile fornire ulteriori dettagli sull’inchiesta. Contattata da Der Spiegel, Deutsche Bank ha confermato che “è attualmente in corso un intervento della Procura di Francoforte nei propri locali” e ha assicurato la piena collaborazione con le autorità, rifiutando però di commentare ulteriormente. Secondo fonti vicine alle indagini, il caso è considerato particolarmente delicato.

Indagini collegate ad Abramovich

Secondo le informazioni di Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung (Sz), le indagini in corso presso Deutsche Bank per sospetto riciclaggio sono collegate all’oligarca russo Roman Abramovich. L’ex proprietario della squadra di calcio del Chelsea è stato sanzionato dall’Ue dal marzo 2022 in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ed era cliente della Deutsche Bank. Secondo le informazioni fornite da Sz, la banca non avrebbe presentato tempestivamente una o più segnalazioni di attività sospette riguardanti le società di Abramovich.

Berlino: “No comment, ma lotta a reati fiscali è priorità”

Il governo tedesco non ha voluto commentare le perquisizioni in corso nelle sedi di Deutsche Bank. “Ci sono delle indagini in corso e purtroppo non possiamo commentare ulteriormente”, ha spiegato una portavoce del ministero dell’Interno in conferenza stampa. Secondo un portavoce del ministero delle Finanze, “in generale, la lotta contro i reati fiscali e finanziari è, ovviamente, una priorità per il nostro ministero. Abbiamo già avviato diverse misure in questa legislatura, ed è abbastanza chiaro che non si tratta di reati di poco conto. Il ministero è fermamente concentrato su questo aspetto come priorità e continueremo a intervenire“.