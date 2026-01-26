Gaza, esercito di Israele: “Individuato il corpo dell’ultimo ostaggio nella Striscia” – La diretta

Le notizie dal Medio Oriente, la diretta di oggi 26 gennaio

L’esercito israeliano ha annunciato di avere trovato e identificato il corpo dell’ultimo ostaggio che si trovava ancora nella Striscia di Gaza, il sergente Ran Gvili. Il suo corpo sarà riportato in Israele per la sepoltura. Gvili, poliziotto di 24 anni, era stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim nel sud di Israele durante l’attacco terroristico guidato da Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra a Gaza, nel quale vennero uccise circa 1200 persone e rapite altre 251.