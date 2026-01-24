Minneapolis, in migliaia protestano contro Trump e l'Ice

Migliaia di persone sono scese in strada a Minneapolis per protestare contro la repressione dell’amministrazione Trump e le violenze messe in atto dalla United States Immigration and Customs Enforcement. Le proteste sono diventate più intense soprattutto in seguito alla morte di Renee Good, la 37enne uccisa da un agente dell’Ice il 7 gennaio scorso a Central, quartiere di Minneapolis. La mobilitazione di massa coincide con un’ondata di gelo che sta colpendo l’Upper Midwest e che si trasformerà in una forte tempesta invernale.