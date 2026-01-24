Iran, media: Khamenei trasferito in rifugio sotterraneo per rischi attacco Usa

La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran dopo che alti funzionari militari e di sicurezza hanno valutato un aumento del rischio di un potenziale attacco statunitense.

Lo hanno riferito a Iran International, canale dell’opposizione iraniana con sede a Londra, due fonti vicine al governo. La struttura viene descritta come un sito fortificato con tunnel interconnessi. Le fonti hanno indicato che Masoud Khamenei, terzo figlio della Guida suprema, ha assunto la gestione quotidiana dell’ufficio del leader e funge da principale canale di comunicazione con i rami esecutivi del governo.