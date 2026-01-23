Ucraina, Cremlino: “Incontro Putin-Witkoff costruttivo”. Oggi il trilaterale ad Abu Dhabi – La diretta

I colloqui fra gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin “sono durati circa quattro ore e sono stati eccezionalmente sostanziali, costruttivi e, direi, estremamente franchi e improntati alla fiducia”. Lo ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino, aggiungendo che sono state discusse anche questioni relative allo sviluppo delle relazioni fra Russia e Stati Uniti “sulla base del fatto che i nostri Paesi hanno un enorme potenziale di cooperazione in una vasta gamma di settori”. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

“I rappresentanti americani stanno già elaborando alcuni piani che potrebbero essere attuati dopo il conflitto ucraino”, ha aggiunto Ushakov. Oggi intanto è atteso un incontro trilaterale fra Usa, Ucraina e Russia negli Emirati Arabi Uniti. Ushakov ha riferito che i rappresentanti russi partiranno “nelle prossime ore” e che ad Abu Dhabi il team negoziale russo sarà guidato da Igor Kostyukov, capo della Direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate russe. Putin, secondo Ushakov, ha già dato alla delegazione di Mosca “istruzioni specifiche, tenendo conto di tutti i dettagli della conversazione” avuta con gli inviati Usa.