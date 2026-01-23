Arrestato Ryan Wedding, l’ex snowboarder olimpico ricercato dall’Fbi per traffico di droga

L’ex atleta era tra i 10 latitanti più ricercati, è stato catturato in Messico. Su di lui gli Stati Uniti avevano messo una taglia di 15 milioni di dollari

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese che figurava tra i latitanti più ricercati dall’FBI è stato arrestato in Messico. Deve rispondere di accuse relative al traffico multinazionale di droga e all’omicidio di un testimone federale. A dare la notizia sono stati alti funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

La taglia da 15 milioni

Wedding, 44 anni, è accusato di aver gestito un’organizzazione dedita al traffico di droga e di aver orchestrato diversi omicidi per favorire reati legati alla droga. Era nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall’FBI e le autorità avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che potessero portare al suo arresto e alla sua condanna.

L’annuncio dell’arresto

La procuratrice generale degli Stati Uniti Pam Bondi e il direttore dell’FBI Kash Patel hanno confermato l’arresto di Wedding in alcuni post sui social. Patel ha dichiarato che Wedding è stato trasferito negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato in Messico, dove le autorità statunitensi ritengono che l’ex olimpionico si nascondesse da oltre un decennio. “Questo è un giorno importante per la sicurezza del Nord America e del mondo”, ha scritto Patel in un post su X, “e un messaggio che chi viola le nostre leggi e danneggia i nostri cittadini sarà assicurato alla giustizia”.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement – as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

La carriera di Wedding da snowboarder

Wedding ha gareggiato per il Canada alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City. I registri olimpici mostrano che ha partecipato a una sola gara di snowboard maschile, lo slalom gigante parallelo, classificandosi al 24° posto.

Le accuse contro Wedding

Wedding è stato accusato nel 2024 di gestire un traffico di droga che utilizzava autocarri per trasportare cocaina tra Colombia, Messico, California meridionale e Canada. Le autorità hanno affermato che i suoi pseudonimi includevano “El Jefe”, “Public Enemy” e “James Conrad Kin”. A novembre, la procuratrice generale Bondi aveva annunciato che era stato anche incriminato con l’accusa di aver orchestrato l’omicidio di un testimone in Colombia per aiutarlo a evitare l’estradizione negli Stati Uniti.

Le autorità hanno affermato che Wedding e i suoi complici hanno utilizzato un sito web canadese chiamato “The Dirty News” per pubblicare una fotografia del testimone in modo che potesse essere identificato e ucciso. Il testimone è stato poi seguito in un ristorante di Medellín a gennaio e ucciso con un colpo alla testa.

Le precedenti condanne

Wedding deve rispondere anche di accuse di traffico di droga in Canada che risalgono al 2015. Era poi già stato condannato negli Stati Uniti per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e nel 2010 era stato condannato al carcere, secondo quanto risulta dai registri federali. Nel 2024 i procuratori federali hanno dichiarato di ritenere che Wedding, dopo il suo rilascio dal carcere, avesse ripreso il traffico di droga sotto la protezione del cartello di Sinaloa in Messico.