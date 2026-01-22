Belgio, 6 feriti in attacco con coltello a manifestazione curda ad Anversa: 4 arresti

Sei persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello questa sera nel centro di Anversa, durante una manifestazione curda. Lo riferisce il quotidiano belga Hln. L’aggressione è avvenuta vicino al Teatro dell’Opera. “Due dei feriti sono in condizioni critiche. Abbiamo arrestato quattro sospetti”, ha dichiarato Wouter Bruyns, portavoce della polizia locale. “La manifestazione, alla quale erano presenti duecento o trecento persone, inizialmente era pacifica. Ma verso la fine, la situazione è sfuggita di mano”, ha aggiunto. “La polizia era già presente per garantire che tutto procedesse senza intoppi. Gli agenti hanno potuto prestare i primi soccorsi mentre diverse équipe mediche arrivavano sul posto”. I sospetti si erano mischiati con i manifestanti. La polizia ha avviato un’indagine.

Comunità curda: “Ad Anversa è stato un attacco terroristico”

“E’ stato un attacco terroristico contro la comunità curda ad Anversa”. Lo ha dichiarato il portavoce di Navbel, l’organizzazione della comunità curda belga, Orhan Kilic, sull’aggressione di questa sera. “La comunità curda stava protestando contro gli attacchi jihadisti ai curdi nel Rojava, nel nord della Siria. Era una manifestazione pacifica e normale, senza incidenti o problemi. Erano presenti molte famiglie, donne, giovani e bambini”, ha spiegato, citato dal quotidiano belga Hln. “Nel momento in cui la manifestazione è stata sciolta, i manifestanti curdi sono stati attaccati da un gruppo di uomini che si erano avvicinati alla manifestazione. Improvvisamente hanno tirato fuori dei coltelli e iniziato a pugnalare le persone a caso”, ha raccontato.