Australia, sparatoria nel Nuovo Galles del Sud: 3 morti. Killer in fuga

È successo nella cittadina di Lake Cargelligo. Le vittime sono due donne e un uomo

Tre persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco nella cittadina di Lake Cargelligo, nel Nuovo Galles del Sud in Australia. Lo riporta l’emittente Abc Australia, secondo cui l’uomo armato responsabile della sparatoria sarebbe in fuga. Le vittime sono due donne e un uomo. Un altro uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma stabili. I servizi di emergenza sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una sparatoria avvenuta in Walker Street, vicino a Yelkin Street, intorno alle 16.40, le 6.40 in Italia.