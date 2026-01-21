Spagna, le immagini del drone sul luogo del disastro ferroviario

I soldati dell’Unità di Emergenza Militare spagnola hanno utilizzato macchinari pesanti per sollevare un vagone di uno dei treni coinvolti nel disastro ferroviario avvenuto domenica 18 gennaio vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, causando almeno 42 morti e 150 feriti.

Utilizzando grandi gru, uno dei vagoni del treno Iryo è stato delicatamente sollevato in posizione verticale per assistere i soccorritori sul posto. Le operazioni di recupero sono continuate nelle scorse ore, con i funzionari che hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. La sera di martedì 20 gennaio un altro incidente ferroviario si è verificato nel nord-est della Spagna, questa volta uccidendo almeno una persona. L’incidente ha coinvolto un treno suburbano di Barcellona.