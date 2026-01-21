Corea del Sud, ex premier Han Duck-Soo condannato a 23 anni di carcere: aiutò Yoon a imporre legge marziale

È il primo funzionario a essere condannato per ribellione con riferimento ai fatti del dicembre 2024. Per l’ex presidente è stata invece chiesta la pena di morte

L’ex primo ministro della Corea del Sud, Han Duck-soo, è stato condannato a 23 anni di carcere per aver svolto un ruolo chiave nella breve imposizione della legge marziale da parte dell’ex presidente Yoon Suk Yeol nel 2024. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il tribunale distrettuale centrale di Seul ha emesso la sentenza nell’ambito di un verdetto che ha confermato che la dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre 2024 costituiva un’insurrezione. Il team del procuratore speciale Cho Eun-suk aveva chiesto una pena detentiva di 15 anni per Han con le accuse di aver favorito il capo dell’insurrezione, di aver svolto un ruolo chiave nell’insurrezione e di falsa testimonianza.

Per Yoon era stata chiesta la pena di morte

L’ex primo ministro Han Duck-soo è diventato il primo funzionario dell’amministrazione Yoon condannato per ribellione in relazione all’imposizione della legge marziale da parte di Yoon. La sentenza dovrebbe preparare il terreno per le prossime decisioni che coinvolgono Yoon e i suoi altri collaboratori, che affrontano anche loro accuse di ribellione. Han, nominato da Yoon primo ministro, la seconda carica più importante della Corea del Sud, è stato uno dei 3 leader ad interim durante la crisi scatenata dalla legge marziale, che ha portato all’impeachment di Yoon e alla sua successiva destituzione dall’incarico. La ribellione è una delle accuse più gravi in Corea del Sud e per Yoon, accusato di aver orchestrato una ribellione, è stata recentemente chiesta la pena di morte. Il tribunale distrettuale centrale di Seul si pronuncerà sulle accuse di ribellione a carico di Yoon il 19 febbraio.