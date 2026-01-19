Groenlandia, Trump: “Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace” – La diretta

Cresce la tensione tra Usa e Ue. Il tycoon ha annunciato dazi del 10% nei confronti dei Paesi che hanno portato le proprie truppe sull’isola artica

Crescono le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti in merito alla Groenlandia, isola artica del Regno di Danimarca su cui Donald Trump vuole mettere le mani. Il presidente Usa ha annunciato dazi del 10% nei confronti dei Paesi che hanno portato le proprie truppe in Groenlandia. Si tratta di Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, che hanno preso parte all’esercitazione danese “Arctic Endurance”. Bruxelles, intanto, si prepara a rispondere alle tariffe e alle minacce di Washington. Sul tavolo c’è la possibilità, invocata dal presidente francese Emmanuel Macron, di attivare lo strumento anticoercitivo dell’Ue.