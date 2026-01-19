Groenlandia, Trump: “Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace” – La diretta

Crescono le tensioni tra Unione europea e Stati Uniti in merito alla Groenlandia, isola artica del Regno di Danimarca su cui Donald Trump vuole mettere le mani. Il presidente Usa ha annunciato dazi del 10% nei confronti dei Paesi che hanno portato le proprie truppe in Groenlandia. Si tratta di Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, che hanno preso parte all’esercitazione danese “Arctic Endurance”. Bruxelles, intanto, si prepara a rispondere alle tariffe e alle minacce di Washington. Sul tavolo c’è la possibilità, invocata dal presidente francese Emmanuel Macron, di attivare lo strumento anticoercitivo dell’Ue.
“Non escluderei una discussione” da parte dei ministri dell’Economia in merito alle ultime minacce del presidente Usa, Donald Trump, sulla Groenlandia ed eventuali risposte da parte della Ue “domani alla colazione” dell’Ecofin. Lo afferma un’alta fonte diplomatica in vista della riunione di domani. La colazione dell’Ecofin, un momento informale della riunione, “dà l’opportunità al presidente dell’Eurogruppo di fare il punto della situazione sull’esito della riunione” dei ministri dell’area euro, continua la fonte aggiungendo che, tra gli altri argomenti, verrà discusso anche il tema del vicepresidente della Banca centrale europea e altre questioni potrebbero emergere.
Apertura di seduta in forte calo per le Borse europee. Il Dax di Francoforte cede l’1,23%, il Cac 40 di Parigi l’1,6% e il Ftse 100 di Londra lo 0,47%. Negativo anche l’Ibex 35 di Madrid che arretra dello 0,47% mentre l’Aex di Amsterdam perde lo 0,9%.
Le minacce di nuovi dazi annunciate dal presidente statunitense Donald Trump rappresentano “un’escalation inappropriata e dannosa per tutte le parti”. Lo ha dichiarato il presidente della Confindustria tedesca (Bdi), Peter Leibinger, avvertendo che la misura rischia di mettere sotto “una pressione enorme e del tutto inutile” le relazioni transatlantiche. Secondo Leibinger, è “necessario e giusto” che il governo tedesco, insieme ai partner europei, chiarisca che l’Unione non accetterà simili minacce.
“È fondamentale che l’Europa agisca ora in modo unito e con fiducia in se stessa”, ha affermato, sottolineando che l’Ue deve ribadire il proprio ruolo di partner strategico indispensabile per gli Stati Uniti. Il presidente della Bdi ha ricordato che l’Europa rappresenta il più grande mercato unico al mondo e che, come ultima ratio, l’Unione dispone di strumenti adeguati per contrastare eventuali tentativi di ricatto. Allo stesso tempo, ha aggiunto, è essenziale mantenere aperti i canali di dialogo e lavorare attivamente per la de-escalation.
“Il messaggio dell’Ue deve essere chiaro: l’escalation danneggia tutti, la cooperazione è indispensabile”. Leibinger ha inoltre richiamato il valore del mercato transatlantico, stimato in circa 9.500 miliardi di dollari, definendolo la più grande area economica integrata al mondo. In questo contesto, ha giudicato comprensibile la decisione del Parlamento europeo di rinviare temporaneamente il voto sull’accordo commerciale con gli Stati Uniti, così come “plausibili” le valutazioni su eventuali controdazi o sull’uso dello Strumento anti-coercizione (Anti-Coercion Instrument, Aci).
Secondo il numero uno dell’industria tedesca, dazi aggiuntivi del 10% non colpirebbero solo le imprese europee, ma danneggerebbero anche l’economia statunitense e i consumatori americani. “Una reindustrializzazione degli Stati Uniti senza cooperazione è un’illusione”, ha concluso Leibinger, avvertendo che isolamento e sabotaggio di ogni forma di collaborazione porterebbero inevitabilmente a una marginalizzazione economica.
Una guerra commerciale non è nell’interesse di nessuno. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Keir Starmer, parlando in conferenza stampa a Londra, a proposito dei dazi minacciati dal presidente Usa Donald Trump a diversi alleati in relazione alla situazione in Groenlandia.
Starmer, che ha lavorato per instaurare un rapporto solido con Trump, ha affermato che le relazioni fra Regno Unito e Stati Uniti sono fondamentali e che “siamo determinati a mantenere tali relazioni solide, costruttive e orientate ai risultati”. Tuttavia ha aggiunto che ciò non significa fingere che le differenze non esistano: “essere pragmatici non significa essere passivi e la partnership non significa abbandonare i principi”, ha dichiarato Starmer.
La minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi doganali agli alleati sulla Groenlandia è “del tutto sbagliata”. Lo ha detto il premier britannico, Keir Starmer, aggiungendo che il Regno Unito sostiene il “diritto fondamentale” della Groenlandia e della Danimarca di decidere il futuro dell’isola artica.
Il presidente Usa, Donald Trump, mentre si intensifica la controversia sulla Groenlandia, ha scritto una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Støre, in cui mette in dubbio che la Danimarca abbia davvero il diritto di governare l’isola e afferma che dato non gli è stato assegnato il Nobel per la Pace “non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace”. Lo riporta l’emittente britannica Sky News, spiegando di avere ottenuto la lettera.
Caro Jonas, considerando che il tuo Paese ha deciso di non assegnarmi il premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se questa sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è bene e giusto per gli Stati Uniti d’America”, esordisce Trump nella missiva.
“La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere il ‘diritto di proprietà’? Non ci sono documenti scritti, è solo che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì”, prosegue il presidente Usa. E ancora: “Ho fatto più di chiunque altro per la Nato dalla sua fondazione e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti”. “Il mondo non è sicuro se non abbiamo il controllo completo e totale della Groenlandia”, conclude l’inquilino della Casa Bianca.
Germania e Francia risponderanno in modo unitario alle minacce sui dazi avanzate dal presidente statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato a Berlino il ministro delle Finanze tedesco e vice cancelliere, Lars Klingbeil, affermando che l’Europa “non si lascerà ricattare”. Intervenendo accanto al collega francese Roland Lescure, Klingbeil ha spiegato che Berlino e Parigi stanno lavorando con i partner europei a contromisure nel caso in cui Washington mantenga le sue minacce nel contesto della disputa sulla Groenlandia.
Tra le opzioni sul tavolo figura il congelamento dell’attuale accordo doganale con gli Stati Uniti, oltre alla possibile riattivazione dei dazi europei sulle importazioni Usa, finora sospesi e pronti a entrare in vigore entro il 6 febbraio. Il ministro ha tuttavia sottolineato di non avere interesse a un’escalation della tensione commerciale.
“Continueremo a dialogare con gli Stati Uniti”, ha detto, accusando però Trump di cercare costantemente la provocazione e lo scontro: “Come europei dobbiamo essere chiari: il limite è stato raggiunto”. Klingbeil ha infine ribadito il ruolo centrale dell’asse franco-tedesco in una fase internazionale definita “turbolenta”, sottolineando che una cooperazione stretta tra Berlino e Parigi resta decisiva per la forza dell’Unione europea. “La nostra mano è tesa – ha concluso – ma non siamo disposti a lasciarci ricattare”.
“Da 20 anni la Nato ripete alla Danimarca che ‘bisogna allontanare la minaccia russa dalla Groenlandia’”. Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo che “purtroppo, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo. Ora è il momento, e lo faremo”.