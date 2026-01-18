Home > Esteri > Crans-Montana, Jacques Moretti era stato condannato in Svizzera nel 2016 per impiego illegale di lavoratori

L’uomo potrebbe non aver avuto i requisiti per il permesso di gestire un’attività

Si sollevano nuovi dubbi su Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove in un incendio nella notte di Capodanno sono morte 40 persone. Secondo quanto riporta il quotidiano elvetico ‘NZZ am Sonntag’, infatti, l’uomo potrebbe non aver avuto i requisiti per il rilascio di un permesso di gestire un’attività poiché già condannato in Svizzera nel 2016 per avere impiegato lavoratori illegalmente, sempre a Crans-Montana. Secondo la legge vallesana, alle persone con precedenti penali è vietato gestire un bar in determinate circostanze.