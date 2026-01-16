Venezuela, Machado regala a Trump il suo Premio Nobel per la Pace

María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca. Il summit arriva dopo che gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare nel Paese Sudamericano e hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, ora in carcere a New York assieme alla moglie Cilia Flores. “Possiamo contare sul presidente Trump”, ha detto Machado parlando con un gruppo di sostenitori davanti all’Executive Mansion.

#AHORA Salida de @MariaCorinaYA de la Casa Blanca tras reunión con el presidente Donald Trump. pic.twitter.com/eRkTYLKpgH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 15, 2026

Machado consegna a Trump il suo Premio Nobel per la Pace

La fondatrice di Vente Venezuela, inoltre, parlando con i giornalisti a Capitol Hill, ha affermato di avere consegnato al tycoon la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace. Un gesto “in segno di riconoscimento per il suo impegno unico a favore della nostra libertà“, ha detto la politica di Caracas prima di raccontare un aneddoto sul rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar.

“Duecento anni fa, il generale Lafayette donò a Simón Bolívar una medaglia con il volto di George Washington. Bolívar conservò quella medaglia per il resto della sua vita. Duecento anni dopo, il popolo di Bolívar restituisce all’erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del Premio Nobel per la Pace, come riconoscimento per il suo straordinario impegno a favore della nostra libertà”.

Trump: “Gesto meraviglioso”

“È stato per me un grande onore incontrare oggi Maria Corina Machado, del Venezuela. È una donna straordinaria che ha affrontato tante difficoltà. Maria mi ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto. Grazie, María!”, ha replicato Trump su Truth.