Nato, jet italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico 

“Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari”, in Estonia, “sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico”. Lo ha riferito su X il Comando aereo della Nato. “Nel 2025 sono già stati effettuati oltre 500 ‘scramble’ nello spazio aereo della Nato. Le missioni di polizia aerea e le attività di vigilanza rafforzata garantiscono la sicurezza degli Alleati 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha spiegato.

Zelensky: “Russia si prepara a lanciare nuovi attacchi”

L’intelligence Ucraina ha riferito che la Russia si sta preparando a lanciare nuovi massicci attacchi contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. “Abbiamo informazioni dall’intelligence che i russi si stanno preparando per nuovi attacchi massicci. Stiamo parlando con i partner dei missili di difesa aerea, dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno”, ha spiegato.