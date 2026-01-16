Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip

Si accende il gossip in Francia dopo che il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, è stato visto partecipare ad un evento organizzato dal quotidiano Le Figaro in compagnia di Maria Carolina di Borbone delle due Sicilie, modella 22enne che – come il nome tradisce – vanta nobile stirpe. Il trentenne Bardella, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, e la giovane sono stati immortalati mentre lasciavano l’evento tenutosi al Grand Palais di Parigi, come mostra anche un video diventato virale sui social.

🔴🇫🇷 GOSSIP

Jordan Bardella a été aperçu avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, duchesse de Calabre et de Palerme. pic.twitter.com/DzrjruCZLM — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) January 14, 2026

Chi è Maria Carolina di Borbone

Maria Carolina di Borbone delle due Sicilie è figlia del francese Carlo di Borbone delle due Sicilie, erede al trono della Real Casa Borbone delle Due Sicilie. La madre invece è l’italiana Camilla Crociani, figlia dell’ex presidente di Finmeccanica Camillo Crociani e dell’attrice Edy Vessel. Grande socialite, Maria Carolina, insieme alla sorella Maria Chiara, di un anno più piccola, è stata spesso vista partecipare agli eventi mondani in giro per l’Europa, e in molti scommettono su una sua relazione con il presidente del partito di estrema destra Rassemblement National (Rn), possibile candidato all’Eliseo alle presidenziali 2027 in caso di estromissione di Le Pen dalla corsa elettorale.

Appassionata di moda e recitazione, fin da bambina Maria Carolina di Borbone è diventata ambasciatrice del Passion Sea Project, un’associazione internazionale che promuove il rispetto e la conservazione dei mari. Sostiene progetti benefici di prim’ordine, come Ocean 1, l’UNICEF e l’associazione italiana Salvamamme. Amante degli animali e della natura, è attiva nella salvaguardia della biodiversità e molte specie in via di estinzione, e ha già adottato tanti animali aiutandoli nel recupero. Per queste e molte altre attività a favore dei più bisognosi, dei poveri e delle donne, ha ottenuto diversi premi internazionali, come il premio Beata Regina Maria Cristina, la Medaglia d’Oro della Croce Rossa Nazionale e della Croce Rossa Monegasca. Nel cinema ha ottenuto una parte nel 2014 in Grace of Monaco, film con Nicole Kidman. Apparsa per la prima volta su un red carpet in occasione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, nel 2022 ha preso parte al Festival di Cannes.