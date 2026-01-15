Venezuela, Trump oggi riceve alla Casa Bianca il premio Nobel Corina Machado

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà nella giornata di oggi alla Casa Bianca la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, il cui partito politico è considerato da molti il vincitore delle elezioni venezuelane del 2024, il cui esito fu respinto dall’allora presidente Nicolás Maduro, catturato a inizio gennaio dal raid militare Usa. A meno di due settimane dall’azione contro Maduro da parte delle forze statunitensi, Trump ospiterà dunque la vincitrice del Premio Nobel per la Pace. Il tycoon ha però già messo in dubbio la sua credibilità come leader del Venezuela e ha sollevato dubbi sul suo dichiarato impegno a sostenere la democrazia nel Paese. L’incontro arriva dopo che Trump e i suoi principali consiglieri hanno manifestato la volontà di collaborare con il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump: “Machado molto simpatica, parleremo delle cose di base“

Colombia, Petro: “Incontro governo Usa il 3 febbraio“

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato che il prossimo 3 febbraio il governo colombiano si riunirà con l’esecutivo degli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato durante il Consiglio dei ministri, in cui Petro ha sottolineato che l’incontro ufficiale avrà lo scopo di affrontare le questioni che hanno caratterizzato il recente dialogo bilaterale. “Vedremo i risultati di questa riunione. La mia intenzione è che i colombiani e le colombiane di qualsiasi parte del Paese non soffrano e siano tranquilli”, ha afferma Petro.