Turkish Airlines, atterraggio di emergenza a Barcellona: “Minaccia a bordo”

Un aereo della compagnia turca Turkish Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Barcellona-El Prat a causa di “una minaccia a bordo“. Ne hanno dato notizia i media catalani. Secondo quanto riportato da siti web specializzati come Transit Aeri de Catalunya, si potrebbe essere trattato di una minaccia bomba. L’aereo stava effettuando un volo da Istanbul a Barcellona e aveva capacità per trasportare circa 150 passeggeri. La società spagnola Aena, che gestisce gli scali, ha assicurato su X che ora l’aeroporto di Barcellona “funziona normalmente”. “A causa di una minaccia su un volo, sono stati attivati i protocolli e le Forze di Sicurezza stanno valutando la situazione”, ha aggiunto.

ℹ️ El Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona–#ElPrat está operando con total normalidad.



👉 A causa de una amenaza en un vuelo se han activado los protocolos y las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación. pic.twitter.com/vHLLCtZTbV — Aena (@aena) January 15, 2026