Iran, gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza Onu – la diretta

Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema dell’Iran per oggi pomeriggio. Lo ha affermato un diplomatico del Consiglio, parlando in forma anonima poiché la riunione non è ancora stata ufficialmente calendarizzata. Intanto Teheran ha riaperto il proprio spazio aereo ai voli commerciali, dopo una chiusura durata oltre quattro ore nella notte tra mercoledì e giovedì, durante i quali i vettori internazionali hanno dovuto deviare le proprie rotte a nord e a sud del Paese. Le compagnie aeree iraniane hanno già ripreso a volare sullo spazio aereo della capitale.

Proteste in Iran Inizio diretta: 15/01/26 07:21 Fine diretta: 15/01/26 23:30