Minneapolis, agenti dell'Ice usano lacrimogeni e spray irritanti contro i dimostranti

Continuano le manifestazioni contro gli agenti dell’immigrazione in Minnesota. Martedì sera le autorità federali hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla di dimostranti che protestavano per combattere l’ondata di repressione che ha portato all’uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, colpita da proiettili sparati da un agente dell’Ice. Nella città delle Twin Cities i federali hanno utilizzato gas lacrimogeni, granate stordenti e spray irritanti contro gli attivisti di fronte all’edificio federale utilizzato come base per le operazioni contro l’immgrazione irregolare. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale afferma di aver effettuato più di 2.000 arresti nello Stato dall’inizio di dicembre e promette di non fare marcia indietro.