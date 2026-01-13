Minneapolis, la marcia degli studenti contro l'ICE

Centinaia di studenti hanno messo in atto una protesta alla Roosevelt High School di Minneapolis, dove meno di una settimana fa gli agenti federali avevano lanciato gas lacrimogeni contro studenti e docenti che protestavano dopo l’uccisione da parte dell’ICE di Renee Nicole Good. Gli studenti hanno organizzato un percorso di due miglia dalla scuola e hanno marciato con cartelli e slogan che recitavano “Giù le mani dalla mia scuola”, “Fuori l’ICE”, “Le ragazze sexy sciolgono l’ICE” e “Benvenuti a Panem”, un riferimento alla società distopica della serie Hunger Games. Molti genitori si sono presentati per dare il loro sostegno ai figli, alcuni indossando magliette della Roosevelt risalenti ai tempi del liceo.